Tom Holland (25) hatte die Zeit seines Lebens! Der Schauspieler feierte vergangenes Jahr mit seinem Spider-Man-Film "No Way Home" große Erfolge und ließ die Kinokassen klingeln. In dem Film war jedoch nicht nur er der beliebte Superheld – auch Tobey Maguire (46) und Andrew Garfield (38), die in früheren Adaptionen den Spider-Man spielten, hatten einen Gastauftritt. Das freute Tom offenbar sehr: Jetzt schwärmte er von seiner Zeit am Set!

In einem Behind-the-scenes-Video, das Daily Mail vorliegt, gab der "Uncharted"-Darsteller zu, wie gut er sich mit Tobey und Andrew verstanden habe. "Ich liebe sie beide sehr", schwärmte er in dem Clip. "Sie beide in ihren Anzügen zu sehen und mit ihnen zu lachen, zu scherzen und Geschichten über ihre und meine Erfahrungen auszutauschen, ist wirklich der Höhepunkt meiner Karriere", gab Tom ehrlich zu.

Aber nicht nur der Freund von Zendaya Coleman (25) lobt den Dreh für den Film in höchsten Tönen. Auch die Produzentin des Streifens kommt in dem Video zu Wort! "Am letzten Drehtag sind auf jeden Fall einige Tränen geflossen", verriet Rachel O'Conner über die drei Spider-Mans.

ActionPress Tobey Maguire als Spider-Man

Getty Images Andrew Garfield bei den Tony Awards 2021

CapitalPictures/ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

