"Nicht ich selbst": Jessie J spricht offen über schwere Zeit

Sie zeigt sich emotional. Jessie J (35) ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen des Musikbusiness. Während sie ihr Leben viele Jahre im Fokus der Öffentlichkeit geführt hatte, war es zuletzt etwas ruhiger um sie geworden. Der Grund: Sie bekam erstmals Nachwuchs. Doch mit ihrem Mama-Dasein hat sich so einiges in ihrem Privatleben geändert. Nun spricht die Sängerin mit ihren Fans ganz offen über die Schattenseiten des Berühmtseins. Jessie hat seit Längerem mit mentalen Problemen zu kämpfen.

Auf Instagram teilt die "Price Tag"-Interpretin eine Bilderreihe verschiedener Momentaufnahmen der vergangenen Wochen. Dazu schreibt sie: "Ich bin nicht mehr ich selbst, das war ich schon eine ganze Weile nicht mehr." Dabei sei es nicht ihr Neu-Mama-Dasein, das ihr aktuell zu schaffen macht. Vielmehr sei es "eine Anhäufung von Ereignissen und Gefühlen und Dingen, die [ihr] normales Leben zuletzt verändert haben." Eben aus diesem Grund nimmt sich die 35-Jährige nun die nötige Zeit, um all das zu verarbeiten. Der Zukunft blicke sie jedoch positiv entgegen.

Erst vor wenigen Tagen thematisierte sie öffentlich ganz ehrlich, dass sie sich derzeit in ihrem Körper nicht wohlfühle. Deshalb sei einer ihrer Jahresvorsätze auch eine gesündere Ernährung. "Ich möchte wieder vegan leben, aber will mir dieses Mal nicht so viel Druck auferlegen", betonte die Mutter eines Sohnes auf ihrem Social-Media-Profil.

Getty Images Jessie J mit ihrem Kind

Getty Images Jessie J, Sängerin

Getty Images Jessie J, Musikerin

