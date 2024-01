Wie stehen Christina Blocks Chancen im Sorgerechtsstreit?

Christina Block bangt um ihre Kids. Seit Jahren streiten die Steakhaus-Erbin und ihr Ex Stephan Hensel um das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Nachwuchs. Anfang des Jahres hielt die Familie mit dem Entführungsdrama Deutschland in Atem. Aktuell leben Klara und Theodor bei dem Vater und werden psychologisch betreut. Nun entscheidet ein Gericht in Dänemark, wie es mit Christinas Kindern weitergehen soll.

Es wird erneut verhandelt über das Sorge- und Aufenthaltsrecht der Familienmitglieder. Untersucht werden soll, ob die Entführung negative Auswirkungen auf die Psyche der Kids hatte. Die möglichen Konsequenzen der Entführung für Christina sind hart. "Wenn es für das Kindeswohl richtig ist, kann – zumindest zeitweise – auch ein Umgangs- oder Kontaktverbot erlassen werden", berichtet Familienrechtsexperte Marko Oldenburger der Bild. Ein Urteil werde im Frühjahr 2025 erwartet.

Bereits zuvor gab es Konflikte zwischen den Entscheidungen der deutschen und dänischen Behörden. Das Hanseatische Oberlandesgerichts urteilte bereits 2021, dass die Kinder zurück nach Deutschland kommen sollen, die Dänen stellten sich jedoch quer. Der Hamburgerin gestattete man stattdessen nur ein betreutes Treffen alle 14 Tage.

ActionPress Christina Block in Hamburg

ActionPress Christina Block bei der DEPOT Flagship Store Pre-Opening Große Bleichen in der Hamburger Innenstadt

Public Address Christina Block, Oktober 2019

