First Look: So schön strahlt Mary als Königin von Dänemark!

Sie strahlt bis über beide Ohren! Am Sonntag stand einer der wohl bedeutendsten Termine im Kalender des dänischen Königshauses an: Königin Margrethe von Dänemark (83) hatte vor dem Staatsrat nach 52 Jahren Regentschaft ihre Abdankungserklärung unterschrieben. Damit wurden ihr Sohn, Kronprinz Frederik (55), und seine Frau Mary (51) zum neuen Königspaar von Dänemark gekrönt. Die neue Königin legte dabei einen besonderen Glanzauftritt hin!

Nach seiner Antrittsrede als Monarch winkte der 55-Jährige seinen Untertanen völlig gerührt vom Balkon zu – seine Frau Mary zeigte sich dabei total stolz an seiner Seite. Wie die Aufnahmen zeigen, trug die 51-Jährige einen Traum in Weiß. Ihren eleganten Look unterstrich die frisch gekrönte Monarchin neben ein paar funkelnden Accessoires auch mit einem großen Strahlen im Gesicht.

Trotz der hartnäckigen Affärengerüchte der vergangenen Monate war es während der Krönung zu einem überraschend innigen Moment zwischen den Eheleuten gekommen: Frederik und Mary besiegelten nicht nur den Thronwechsel, sondern auch ihre Liebe – und zwar mit einem romantischen Kuss auf den Mund.

