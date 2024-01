Große Baby-Vorfreude: Christina Hänni kann es kaum abwarten!

Sie bringt ihre Freude zum Ausdruck! Der Sänger Luca Hänni (29) und seine Christina (33) lernten sich durch ihre gemeinsame Teilnahme bei der beliebten Show Let's Dance kennen und lieben! Mittlerweile ist der einstige DSDS-Gewinner mit der Tänzerin verheiratet, und beide verkündeten dann im letzten Jahr, dass sie erstmals Eltern werden. Und Christinas Vorfreude auf das Mamasein ist einfach riesig!

Auf Instagram veröffentlicht die TV-Bekanntheit nämlich einen Clip, in dem sie im Schnee spielt und ihrem Glück Ausdruck verleiht. "So schön, dass wir so nah an dieser Traumlandschaft leben. Wir freuen uns schon auf die Familienausflüge!", verkündet die Tänzerin begeistert und fügt hinzu: "Wir philosophieren, ab wann man Kinder auf die Ski stellen darf. [...] Wenn ich schon nicht Ski fahren kann, schmiere ich dann halt die besten Butterbrote!" Und dabei präsentiert Christina überglücklich ihren wachsenden Babybauch!

Bereits im vergangenen Monat teilte die Profitänzerin ihre Freude in den sozialen Medien: Auf einem Schwarz-Weiß-Bild legt sie ihre Hände liebevoll auf ihren Babybauch. Dazu schwärmt die werdende Mama: "Wir hatten einen Traum. Der warst du. Wir haben einen Wunsch gemacht. Und du bist in Erfüllung gegangen."

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

Instagram / christina.haenni Christina Hänni, Profitänzerin

Instagram / christina.haenni Luca und Christina Hänni, 2023

