Neuer Monarch: So emotional war König Frederiks Krönung

Das ist ein bedeutender Tag in der Geschichte Dänemarks. In ihrer Neujahrsansprache hatte Königin Margrethe von Dänemark (83) bekannt gegeben, dass sie nach 52 Jahren als Regentin abdanken wird. Damit kam es zuletzt auch zum wohl wichtigsten Schritt im Leben ihres Sohnes Prinz Frederik (55): Denn am Wochenende trat er in die großen Fußstapfen seiner Mutter und übernahm ihr Amt. Dabei kam es neben dem eigentlichen Event auch zu einigen emotionalen Momenten im dänischen Königshaus. Alle Infos zur Krönung bekommt ihr im Promiflash-Video.

