Peinlich: Shania Geiss findet Viagra-Packung von Papa Robert

Dieser Fund ist ganz schön peinlich für Shania Tyra Geiss (19)! Seit Jahren unterhalten Robert (59) und Carmen (58) mit ihrer eigenen Reality-Doku die Zuschauer vor dem Fernseher. Schon seit der Kindheit stehen auch Davina (20) und ihre Schwester vor der Kamera und teilen so gut wie alles aus ihrem Privatleben mit der Öffentlichkeit. Peinliche Momente inklusive: Shania findet Viagra von ihrem Papa!

In einer aktuellen Folge von Die Geissens mistet die Familie ihr Apartment aus. Dabei findet Shania ein paar Medikamente im Schrank. "Was sind Filmtabletten?", fragt sie ihren Papa. "Das musst du googeln", gibt der zu verstehen. Gesagt, getan. Die 19-Jährige liest den Beipackzettel der "Tarektin"-Packung. "Oh mein Gott, Papa. [...] Das ist Viagra", lacht die Blondine peinlich berührt.

Im Einzelinterview klärt Robert die Situation auf. Auf einem Boot habe der Hersteller rund 100 Packungen auf den Tisch gelegt und diese verschenkt. Da der Millionär an sein Liebesleben im Alter gedacht habe, habe er "sechs oder sieben Packungen" mitgenommen. Schließlich habe jeder zugegriffen.

Anzeige

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

Anzeige

Instagram / shaniageiss Shania Tyra Geiss, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de