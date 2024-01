Lapdance: So sexy gratulierte Chrissy Teigen ihrem Mann John

Sie heizt ihm ein! Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) hatten sich 2006 am Set eines Musikvideos kennen und lieben gelernt. 2013 gaben sich das Model und der Musiker das Jawort. Ihr Familienglück krönten die beiden mit ihren insgesamt vier Kindern. Im Dezember feierte der "All of Me"-Interpret seinen 45. Geburtstag in New York City und seine Liebste war natürlich mit von der Partie! So sexy gratulierte Chrissy John zu seinem Ehrentag!

Die 38-Jährige ließ sich nicht lumpen und gab dem Vater ihrer Kinder einen aufreizenden Lapdance. Für ihren sexy Auftritt schmiss sich die vierfache Mutter in ein sexy Fransen-Outfit – ihr Gatte schien die Show sichtlich zu genießen. Ein Video des Auftritts teilte Chrissy stolz mit ihren Fans auf ihrem Instagram-Account. "Das sieht lustig aus", kommentierte Promi-Freundin Kate Hudson (44) begeistert.

Erst kürzlich hatte Chrissy verraten, wie sie ihren stressigen Familienalltag mit vier Kids meistert: "Ich habe ganz viel Hilfe und ich mache auch viel selbst!" Der gemeinsame Nachwuchs sei aber auch sehr pflegeleicht. "Sie weinen nicht viel, also fühlen wir uns wirklich gesegnet und freuen uns, sie jetzt in unserem Haus und unserer Familie zu haben", erzählte ihr Gatte John im Interview mit People.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern, November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de