Verraten: Ist Marco Reus' zweites Baby Junge oder Mädchen?

Marco Reus (34) verrät Details! 2019 wurden der BVB-Fußballer und seine Frau Scarlett Gartmann (30) zum ersten Mal Eltern. Im August des vergangenen Jahres machten die Eheleute dann wieder süße Neuigkeiten publik: Ihre Tochter bekommt ein Geschwisterchen. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Baby Nummer zwei erblickte das Licht der Welt. Ist der Wonneproppen ein Junge oder ein Mädchen?

Nach der gewonnenen Partie gegen Darmstadt 96 stand der Kicker von Borussia Dortmund am Wochenende am Mikro Rede und Antwort. Zu Beginn rückte das Thema Fußball jedoch erst einmal in den Hintergrund. Denn auf die Frage "Junge oder Mädchen?" antwortete der 34-Jährige strahlend im Interview mit Sky Sport: "Kann ich verraten. Mädchen." Den Namen behält Marco jedoch für sich. "Alle sind wohlauf", fügt der DFB-Star seinen Worten noch hinzu.

Die Geburt ihres zweiten Kindes machten Marco und Scarlett mit einem süßen Foto bei Instagram publik. "Willkommen auf der Welt, kleines Wunder", schwärmten die frisch gebackenen Zweifacheltern zu dem Schnappschuss.

Marco Reus im September 2022

Marco Reus' Baby

Marco Reus und Scarlett Gartmann om Dezember 2019

