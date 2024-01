Will den Richtigen finden: Jana-Maria Herz liebt Datingshows

Ihr Herz schlägt einfach für die TV-Liebe! Jana-Maria Herz (31) ist vor allem durch ihre Bachelor-Teilnahme bekannt. Sie hatte um das Herz von Dominik Stuckmann (31) gekämpft – im Finale bekam sie die letzte Rose aber nicht. Später lernte sie Umut Tekin (26) bei Bachelor in Paradise kennen, der ihr bei Temptation Island V.I.P. aber fremdging. Wirklich Glück brachten ihr die Liebesshows also nicht: Trotzdem gibt Jana-Maria die Hoffnung nicht auf!

Im Interview mit Promiflash erklärt sie, dass sie nicht nur gerne mal bei Let's Dance mitmachen würde: "Vielleicht auch 'Are You The One?' [...]. Ich bin noch nicht fertig mit Datingformaten. Ich liebe es einfach. Ich möchte irgendwann den perfekten Mann für mich gefunden haben." Jana-Maria sei einfach ein Fan der Sendungen und wolle dort auch einen Partner finden. "Ich bin offen für alles", betont sie abschließend.

Dieselbe Denkweise hat wohl auch ihre Schwester. Denn Kim-Yva Herz sucht in der diesjährigen Show Die Bachelors nach der Liebe. Dabei hat sie etwas mehr Auswahl als Jana-Maria damals. Dieses Jahr gibt es nämlich zwei Rosenkavaliere: Dennis Gries und Sebastian Klaus. Ob einer davon der Richtige für Kim-Yva sein könnte?

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im August 2023

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim-Yva Herz, Kandidatin bei "Die Bachelors"

