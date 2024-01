Ein Ex-Polizist behauptet: Er hat die Epstein-Sexvideos!

Seit Jahren ist der Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) in den Medien. 2019 war der US-Milliardär angeklagt worden, Chef eines Rings für den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen gewesen zu sein – doch kurz vor dem Beginn des Prozesses starb der Unternehmer. Das Geschehen sorgt allerdings immer noch für Aufsehen – kürzlich wurde eine Liste mit Namen veröffentlicht, die im Zusammenhang mit den Vorfällen genannt wurden. Jetzt meldet sich ein ehemaliger Polizist – er habe einige Sexvideos von Jeffrey!

Der Ex-Cop Mark Dougan gibt nun brisante Details bekannt. Laut Bild behauptet er, durch einen ehemaligen Kollegen in den Besitz einiger Videos von Jeffreys Taten gekommen zu sein. Er habe sie auf einen USB-Stick kopiert und die Beweise verschwinden lassen, bevor das FBI sein Haus durchsuchte. Ob er sich die Aufnahmen angesehen hat? "Ich habe bloß einen kurzen Blick darauf geworfen, um klarzustellen, dass es sich um Dinge handelt, die ich nicht sehen möchte." Wer auf den Videos genau zu sehen ist, das verrät Mark nicht.

Immer neue Namen von bekannten Persönlichkeiten spielen in dem Fall eine Rolle. Auch Heidi Klums (50) Name wurde in dem vor Kurzem veröffentlichten Dokument entdeckt. Laut Bild soll schon vor einigen Jahren bereits klar gewesen sein, dass es Kontakt zwischen dem Model und dem US-Finanzier gegeben hat. Die Blondine soll bei den berüchtigten Partys zu Gast gewesen sein.

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

MEGA Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein

Getty Images Heidi Klum, 2023

