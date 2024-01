Keine Chance auf Super Bowl: Jason Kelce beendet Karriere!

Jason Kelce (36) tritt ab! Der US-Amerikaner steht bereits seit 2011 für die Philadelphia Eagles auf dem Feld. Sein größter Erfolg gelang dem NFL-Star 2017 – mit seinem Team gewann er damals gegen die New England Patriots den Super Bowl. Im vergangenen Jahr gelang dem Sportler beinahe erneut dieses Kunststück. Letztlich musste er sich aber gegen seinen jüngeren Bruder Travis Kelce (34) und die Kansas City Chiefs geschlagen geben. Nun ist klar: Jason beendet seine Karriere als NFL-Star!

Wie die NFL nun auf X bekannt gibt, hängt Jason seine Karriere an den Nagel. Seinen Rücktritt deutete der 36-Jährige bereits am Montag an. Gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren die Eagles nämlich ziemlich deutlich mit 32-9. Somit ist das Footballteam aus den Playoffs ausgeschieden – und die Chance auf den Super Bowl ist dahin. Beim NFL-Center brachen nach der Niederlage alle Dämme und er weinte bittere Tränen. Anschließend soll er seine Kollegen in der Kabine über seinen Rücktritt informiert haben.

Jasons Fans sind traurig über sein Karriereende, machen aber auch deutlich, wie stolz sie auf ihn sind. "Was für eine tolle Karriere", schwärmte beispielsweise ein User im Netz. Andere würdigen ihn wiederum als Legende. 193 Matches hatte der dreifache Vater für sein Team auf dem Football-Feld bestritten.

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

Getty Images Jason Kelce, Footballspieler

Getty Images Jason Kelce im Januar 2024

