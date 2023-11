Jason Kelce gewinnt erstmals NFL-Spiel gegen Bruder Travis!

Das Duell der Brüder! Travis Kelce (34) und sein Bruder Jason (36) teilen eine große Leidenschaft: Sie spielen beide in der NFL Football. Während Travis bei den Kansas City Chiefs als Tight End die Punkte einholt, spielt Jason auf der Position des Centers bei den Philadelphia Eagles. Schon mehrere Male prallten die Brüder in den vergangenen Jahren bei Spielen aufeinander – doch immer waren die Chiefs besser. Bis jetzt: Jason schlägt erstmals Travis in der NFL!

Beim Monday-Night-Game begegneten sich die US-Amerikaner erneut auf dem Feld. Nachdem in der Halbzeit noch die Chiefs die Nase vorn gehabt hatten und Travis unter anderem einen Touchdown erzielt hatte, zogen die Eagles in der zweiten Hälfte nach. Zum Schluss stand es schließlich 21:17 für Philadelphia – und Jason gewann zum ersten Mal gegen seinen berühmten Bruder!

Im Februar waren Jason und Travis zuletzt aufeinandergetroffen: beim Super Bowl. Damals hatte der Freund von Taylor Swift (33) mit seinem Team gesiegt – dennoch fielen sich die Brüder danach in die Arme und gratulierten sich herzlich. Anschließend schwärmte Trav bei "Saturday Night Live": "Das Coolste an diesem Super Bowl war, dass meine ganze Familie dabei war. Ich durfte gegen meinen Bruder Jason spielen, der ein Eagle ist, und meine Mutter war öfter im Fernsehen als wir beide."

Anzeige

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, Tight-End-Spieler

Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason vorm Super Bowl, Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de