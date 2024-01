Nach Tod des Mannes: Allison Holker zieht in neues Haus

Allison Holker (35) ist bereit für ein neues Kapitel! Die Schauspielerin und ihr Mann Stephen "tWitch" Boss (✝40) haben gemeinsam drei Kinder. Doch 2022 musste die kleine Familie den schmerzhaften Verlust ihres Ehemanns und Papas verkraften. Der DJ hatte Suizid begangen. Abschied mussten seine Liebsten auch von dem gemeinsamen Haus nehmen, das Allison verkauft hatte. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Allison zieht mit ihren Kindern in ein neues Haus.

Im Interview mit People erzählt die Tänzerin, dass sich die neue Unterkunft rund ein Jahr nach Stephens Tod "wie ein frischer Wind anfühlt". Über die Veränderung sei die 35-Jährige sehr froh: "Wir sind vor kurzem umgezogen und es war ein großartiger Schritt für meine ganze Familie." Das Haus habe eine tolle Energie und Allison und die Kids würden dort wieder atmen können.

Wie sehr sie Stephen vermissen, teilte Allison in einem emotionalen Instagram-Post anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages: "Wir ehren die Liebe, indem wir Frieden und Dankbarkeit in den Erinnerungen derer finden, die unsere Seelen für immer verwandelt haben." Dazu erinnert sich Stephens Witwe auch an die schönen Zeiten, die sie miteinander verbracht haben. "An unserem Jahrestag finde ich mich in einem Raum der Ruhe wieder, indem ich so viele schöne Momente erlebt habe. Von ganzem Herzen feiere ich diese Liebe", offenbarte sie.

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im Dezember 2021

Instagram / allisonholker Allison Holker mit ihren Kindern, Juli 2023

Getty Images Allison Holker im Jahr 2023

