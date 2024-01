Nach tödlichem Unfall: Christian Oliver nach L.A. überführt

Der Fall sorgt weiterhin für tiefe Trauer! Anfang des Jahres hatten erschreckende Neuigkeiten die Runde gemacht: Der deutsche Schauspieler Christian Oliver war bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste einer karibischen Insel ums Leben gekommen. An Bord der Maschine waren außerdem die zwei Töchter des Indiana Jones-Darstellers, Madita und Annik, und ein Pilot. Zwei Wochen nach dem tragischen Unfall wurden Christian und seine Töchter nun nach Los Angeles überführt.

Das gibt die Witwe des Verstorbenen auf ihrem Instagram-Account bekannt. "Sie sind zu Hause!", schreibt Jessica zu einer Aufnahme, auf der sie auf dem Boden vor Bildern ihrer Liebsten sitzt. Zudem bedankt sie sich bei den Menschen, die ihr in dieser schweren Zeit zur Seite stehen: "Ohne euch hätte ich die letzten Tage nicht überstehen können. Und zu wissen, dass ich euch auch in Zukunft an meiner Seite haben werde, bedeutet mir alles."

Wenige Tage nachdem der Unfall bekannt geworden war, widmete Jessica Christian und ihren zwei gemeinsamen Kindern liebevolle Worte im Netz. "Sie sind bei jedem Schritt bei mir und sie wachen über uns", erklärte die Pilates-Trainerin auf ihrem Social-Media-Profil. Zudem bedankte sie sich für die öffentliche Anteilnahme: "Ich sehe die Nachrichten, ich höre die Worte und das gibt mir so viel Kraft."

