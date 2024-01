Nach überraschender Geburt: Halle Bailey zeigt Babybauch!

Ob sie ihn schon vermisst? Eine ganze Weile leugneten Halle Bailey (23) und ihr Liebster DDG (26) die Gerüchte um gemeinsamen Nachwuchs – doch dann überraschte die Sängerin vor ein paar Tagen mit der Verkündung der Geburt ihres ersten Kindes. Während sie im Verlauf der Schwangerschaft keine Einblicke mit ihren Fans teilte, veröffentlicht sie nun ein Video aus der Zeit und schwelgt in schönen Erinnerungen. Halle zeigt sich bei ihrem Babybauch-Shooting!

Für die Schnappschüsse posierte die "Baby Girl"-Interpretin allerdings nicht in einem normalen Studio, sondern begab sich unter Wasser. Ob sie auf die Idee durch ihre Rolle in der Realverfilmung von "Arielle, die Meerjungfrau" gekommen ist? Die Follower sind jedenfalls begeistert! "Im zweiten Teil der kleinen Meerjungfrau bekommt sie ein Baby mit ihrem Mann", witzelt beispielsweise ein Instagram-Nutzer unter dem Beitrag. "Ich liebe das Video! Ich bin froh, dass die Welt zu sehen bekommt, wie schön dein Bauch war", heißt es in einem anderen Kommentar.

Halle geht in der Mutterrolle offenbar voll und ganz auf! In einem YouTube-Video von DDG gewährt der Rapper einen Blick hinter die Kulissen des neuen Lebens und richtet rührende Worte an seine Partnerin. "Halle und ich haben zusammen ein Baby bekommen. Ich würde keine andere Person auf der Welt wählen, um ein Kind zu haben", schwärmt der Vater.

Getty Images Halle Bailey bei der UK Premiere von "Arielle" im Mai 2023

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn

Getty Images DDG und Halle Bailey, 2023

