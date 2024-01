"Tolle Mutter": So schlägt sich Halle Bailey als Neu-Mama

Er gibt tiefe Einblicke in sein Familienleben! Halle Bailey (23) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein: Durch ihre Hauptrolle in der Realverfilmung des Disney-Klassikers "Arielle, die Meerjungfrau" erlangte sie internationale Berühmtheit. Auch privat scheint es bei der Schauspielerin super zu laufen: Gemeinsam mit ihrem Partner DDG (26) durfte die Leinwandschönheit vor wenigen Tagen ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Nun verrät DDG, wie Halle sich in ihrer Mutterrolle schlägt!

In einem Video, das der Rapper auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat, gibt er seinen Fans einen kleinen Einblick in das Leben der dreiköpfigen Familie. Dabei macht der Musiker seiner Herzensdame eine süße Liebeserklärung: "Halle und ich haben zusammen ein Baby bekommen. Ich würde keine andere Person auf der Welt wählen, um ein Kind zu haben." Als er dann über ihre Fähigkeiten als Mutter spricht, kommt DDG aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Sie ist eine großartige Mutter. Es ist verrückt, wie unglaublich sie ist."

Nachdem die Turteltauben eine Schwangerschaft zuvor monatelang dementiert hatten, kam die Verkündung ihrer Babynews für die Fans umso überraschender. "Auch wenn das neue Jahr erst ein paar Tage alt ist, war das Größte, was 2023 mit sich bringen konnte, mein Sohn. Willkommen auf der Welt", schrieb Halle zu einem süßen Foto, auf dem die frischgebackene Mama die Hand ihres kleinen Wonneproppens vorsichtig umklammerte.

Getty Images Halle Bailey und DDG bei den Glamour Women of The Year Awards 2023

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn

Getty Images DDG und Halle Bailey, 2023

