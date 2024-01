Wow! Suki Waterhouse präsentiert Babybauch in roter Robe

Ein eleganter Look in Rot! Suki Waterhouse (32) strahlte gestern bei den Emmys für die Kameras. Sie unterstützte bei dem Event ihre "Daisy Jones and the Six"-Kollegen, die für die Serie nominiert waren. Die Sängerin erwartet aktuell ihr erstes Kind mit Schauspieler Robert Pattinson (37). Und mittlerweile lässt sich ihr Bäuchlein auch nicht mehr kaschieren – daher betonte Suki ihre Schwangerschaftsfigur in dieser auffälligen Robe!

Die "Good Looking"-Interpretin betrat am Montagabend den roten Teppich in einem Kleid der Edelmarke Valentino. Das Oberteil der knallroten Robe war eine Art Schürze, die den Rücken und die Seite ihres Babybauchs entblößte. Unterhalb ihrer wachsenden Kugel begann der voluminöse Rock, verziert mit einer überdimensionalen Schleife. "Sie mussten das Kleid neu entwerfen, damit es für den Bauch passt", erklärte Suki E! News und fügte hinzu: "Ich bin wirklich froh, dass es geklappt hat!"

Der Britin sieht man ihr Glück einfach an. Seit über fünf Jahren geht sie mit Robert gemeinsam durch das Leben. Ihre Privatsphäre schützt das Paar sehr, nur wenige Informationen werden öffentlich. Insidern zufolge sollen sie und der "The Batman"-Darsteller sich jedoch kürzlich verlobt haben!

Getty Images Suki Waterhouse bei den Emmys 2024

Instagram / georgiamayjagger Suki Waterhouse im Dezember 2023

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

