"Geplante Bauchoperation": Prinzessin Kate ist in Klinik!

Sie sorgt für Beunruhigung. Normalerweise scheinen Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) ihre Zeit nur selten voneinander getrennt zu verbringen. In den nächsten Tagen wird sich das allerdings erst mal ändern: Denn wie der Palast zuletzt selbst im Netz veröffentlichte, wurde die dreifache Mutter nun für einen geplanten Eingriff in ein Krankenhaus eingeliefert. In dieser Zeit werden die treuen Fans der Royals also auf gemeinsame Auftritte des Paares verzichten müssen. Alle Infos zu Kates unerwartetem Klinikaufenthalt bekommt ihr im Promiflash-Video.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de