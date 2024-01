Keksis Gendefekt hat nichts mit Jenny Saros Trennung zu tun

Jennifer Saro spricht Klartext! Die amtierende Bachelorette brachte im Mai 2022 einen Jungen zur Welt. Ihren Sohn, den sie zum Schutz seiner Privatsphäre liebevoll Keksi nennt, zieht sie alleine auf. Vor wenigen Wochen wurde bei ihrem Kind ein Gendefekt festgestellt. Im Anschluss ging auch noch ihre Beziehung mit Fynn Lukas Kunz (26) in die Brüche. Doch nun klärt Jenny auf: Die Diagnose ihres Sohnes hat nichts mit ihrem Liebes-Aus zu tun.

In ihrer Instagram-Story möchte die Influencerin eines klarstellen: "Die Trennung zwischen Fynn und mir hatte nichts mit der Diagnose zu tun." Sie habe Fynn selbstverständlich davon erzählt, jedoch habe der positiv reagiert. "Er hat, was das angeht, super reagiert und ich möchte nicht, dass irgendwer was anderes denkt", nimmt sie ihren Ex in Schutz.

Wenige Tage zuvor erzählte die 28-Jährige von der Behinderung ihres Sohnes: "Das Prader-Willi-Syndrom. Das ist ein seltener Gendefekt. [...] Dadurch entstehen geistige, sprachliche und [körperliche] Einschränkungen." Keksi werde sein ganzes Leben auf Hilfe angewiesen sein, muss aktuell dreimal die Woche zur Physiotherapie, dazu kommen Ergotherapie und regelmäßige Krankenhausbesuche.

