Mike Heiter fängt für das Dschungelcamp mit dem Rauchen an

Wie bitte? Mike Heiter (31) ist in diesem Jahr ein Kandidat beim Dschungelcamp. Neben Heinz Hoenig (72), Kim Virginia Hartung (28) und Cora Schumacher (47) wagt er sich in den australischen Busch und verzichtet für rund zwei Wochen auf jeglichen Luxus. Zigaretten sind allerdings erlaubt – aber der Love Island-Star ist eigentlich Nichtraucher. Für das Dschungelcamp fängt Mike jetzt aber mit dem Schmöken an!

In seiner Instagram-Story erklärt der Realitystar, dass er sich das ungesunde Hobby nun aneignen will. Der Grund: Mike raucht zwar nicht, aber ist dennoch nikotinabhängig, da er regelmäßig Snus – kleine Tabakbeutel, die im Mund platziert werden – konsumiert. "Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht, nur so E-Zigaretten mit Geschmack. Dann vor fünf Jahren bin ich auf Snus umgestiegen", führt er aus. Diese seien im Dschungelcamp nicht erlaubt, weshalb er auf Zigaretten umsteigen muss. "Im Dschungel bist du so strapaziert von deinen Nerven her, wenig Schlafen, wenig Essen... Da ist es ganz gut, Nikotin zu haben, deswegen habe ich jetzt mit Zigaretten angefangen und höre danach wieder auf."

Der Anfang seiner Raucherkarriere fiel Mike allerdings alles andere als leicht. "Schmeckt scheiße... ist nicht meins", gab er hustend nach seiner ersten Zigarette zu. Mittlerweile scheint sich der Ex von Elena Miras (31) daran gewöhnt zu haben und erklärt qualmend in seiner Story: "Ich bin mittlerweile schon Profi geworden!"

Anzeige

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter im Juni 2023

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de