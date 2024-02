Trotz Comeback: Gwen Stefani hasst viele No-Doubt-Songs!

Sie ist nicht begeistert! Mit Hits wie "Don't Speak" oder "Just A Girl" hatte die Band No Doubt weltweite Bekanntheit erlangt. Anfang der 2000er-Jahre beschlossen die Bandmitglieder rund um Gwen Stefani (54) jedoch, sich vermehrt auf ihre Solokarrieren zu konzentrieren. Im Rahmen des diesjährigen Coachella-Festivals plant die Band ihr großes Comeback. Das stellt Gwen jedoch vor ein Problem – sie mag viele No-Doubt-Songs nicht!

"Ich kann mir viele der Songs nicht anhören, weil sie so deutlich zu mir sprechen", erklärt sie im Podcast "Audacy Check In". Gwen schrieb die meisten No-Doubt-Lieder selbst – und bezog sich dabei oftmals auf ihre privaten Erfahrungen. Besonders einen Song kann die Sängerin nicht mehr leiden. "Wenn ich 'Ex-Girlfriend' singe, muss ich mich fast übergeben, selbst wenn ich es sage. Weil ich genau weiß, wo ich in dem Moment war, als ich den Song schrieb [...]. Es bringt dich einfach zurück", schildert sie.

Neben dem Groll gegen ihre eigenen Songs hat Gwen noch ein weiteres Problem: Sie kann die Texte nicht mehr. "Ich erinnere mich nicht an sie. Nein, ganz und gar nicht. Ich erinnere mich nicht", erklärte sie in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live".

Getty Images No Doubt im September 2012

Getty Images No Doubt im Mai 2015

Getty Images Gwen Stefani im Oktober 2022 in New York City

