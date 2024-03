Bei No-Doubt-Songs: Hier leidet Gwen Stefani unter Übelkeit!

Gwen Stefani (54) wurde als Frontsängerin der Rockband No Doubt bekannt und blickt nun auf vergangene Zeiten zurück. In einem Interview mit Audacy Check In verrät sie, dass sie einige Songs ihrer Band nicht ausstehen kann – aber nicht, weil sie diese nicht mag! "Ich kann mir viele der Songs nicht anhören, weil sie so deutlich zu mir sprechen", gibt sie zu verstehen. Vor allem, wenn sie den Song "Ex-Girlfriend" singt, wird ihr immer ganz übel. Sie beschreibt, dass sie dabei in die Gefühlswelt alter Zeiten zurückversetzt wird, in der sie einiges bedauerte und an ihre vergangenen Fehler erinnert wird.

Die Grammy-Gewinnerin erinnert sich an die Anfangszeiten der Band und erklärt außerdem: "Du bist nicht in den Liedern. Du bist jeden Abend mit diesen neuen Leuten zusammen und sie empfangen die Songs. Da bekommt man die Energie, und man durchlebt diesen Moment noch einmal mit ihnen." Gwen sei dankbar, dieses Leben führen zu dürfen und sieht ihre Musikkarriere als eine unglaubliche Chance, sich ausdrücken und sich selbst besser kennenlernen zu können.

Zum ersten Mal seit 2015 wird die Rockband No Doubt wieder zusammenkommen und beim diesjährigen Coachella-Festival in Indio, Kalifornien, performen. Die "Hollaback Girl"-Sängerin verrät, dass die Gruppe zwar noch nicht mit den Proben begonnen habe, aber sie bereits weiß, dass sie den Songtext einiger älterer Hits neu lernen muss. "Ich erinnere mich nicht an sie, nein, überhaupt nicht. Ich erinnere mich nicht!" Gab sie im Interview preis. Sie vermutet, dass sie wahrscheinlich mindestens acht oder neun Songs erneut auswendig lernen muss.

Getty Images Gwen Stefani mit ihrem Walk of Fame-Stern, Oktober 2023

Getty Images No Doubt bei den American Music Awards, 2012

