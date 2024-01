Eindeutiges Ergebnis: Diesen Bachelor finden die Fans heißer

Wer kommt besser an? In diesem Jahr gibt es eine große Neuerung im Bachelor-Kosmos: Zum allerersten Mal werden zwei Rosenkavaliere bei Die Bachelors nach der Frau fürs Leben suchen. Insgesamt 30 Kandidatinnen kämpfen seit einer Woche um die Herzen von Sebastian Klaus und Dennis Gries. Wer kann die Fans am meisten von sich überzeugen – der Unternehmer aus Kempten oder der Hamburger Key-Account-Manager? Diesen Bachelor-Boy finden die Promiflash-Leser attraktiver!

In einer Promiflash-Umfrage vom 17. Januar 2024 [Stand 17:25 Uhr] haben 1.897 Fans abgestimmt, welchen der beiden Rosenverteiler sie heißer finden. Und das Ergebnis ist glasklar: Sebastian kommt besser an – er bekam 1.265 Votes, was 66,7 Prozent der Stimmen entspricht. Dennis konnte derweil nur 632 Personen (33,3 Prozent) von sich überzeugen.

Auch bei den Ex-Bachelor-Girls kann der 35-Jährige gut punkten. "Er hat eine tolle Ausstrahlung und ein zauberhaftes Lächeln", schwärmte Stephie Stark (28) im Promiflash-Interview, Leyla Lahouar schließt sich ihr an. Angelina Utzeris Favorit ist jedoch Dennis, wobei sie auch seinen Kontrahenten sympathisch finde.

