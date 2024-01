Kennenlern-Folge: Bachelor-Fans vermissen den roten Teppich!

Wo sind die peinlichen ersten Begegnungen geblieben? Am Mittwochabend lief die erste Folge von Die Bachelors im TV. In diesem Jahr ist alles anders in der Rosenshow: Es gibt zwei Männer, die die große Liebe suchen. Außerdem gibt es nicht wie gewohnt einen Abend, an dem alle Frauen in der Villa ankommen und über einen roten Teppich zu dem Bachelor laufen, sondern 30 kleine Einzeldates. Einige finden das natürlicher, anderen fehlen aber auch die Limousine und der lange Teppich beim ersten Aufeinandertreffen!

"Kein roter Teppich in der ersten Folge? Bin enttäuscht. Hatte mich auf verdutzte Gesichter gefreut, wenn die Frauen aussteigen und auf beide Bachelors zugehen", schreibt etwa ein Fan auf Instagram zu der ersten Folge. Stattdessen bekamen die Zuschauer kreative Einzeldates zu sehen, wie etwa beim Trampolinspringen, im Streichelzoo oder in der Autowerkstatt. "Mir fehlt der rote Teppich und mehr Glamour. Diese Dates finde ich so langweilig und es ist unangenehm mitanzusehen, wie sie direkt rauswählen", meint ein anderer User.

Diese Meinung vertreten aber nicht alle Zuschauer. "Liebe den Anfang dieses Mal. Nicht das langweilige Aussteigen am roten Teppich" oder "Fand die Idee mit den Dates sehr cool, war mal was anderes", loben zwei User im Netz das neue Konzept von "Die Bachelors".

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

Die Bachelors, RTL Dennis Gries bei einem ersten Kennenlerndate

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

