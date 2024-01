Ellen DeGeneres steht Stephen Boss' Witwe Allison zur Seite

Sie hilft ihnen durch die schlimmen Zeiten. Ende 2022 waren schockierende Nachrichten bekannt geworden: Stephen "tWitch" Boss war verstorben. Der US-Amerikaner, der vor allem durch seine Arbeit als DJ in Ellen DeGeneres (65)' Talkshow bekannt war, hatte im Alter von 40 Jahren Suizid begangen. Seine Frau Allison Holker (35) und ihre gemeinsamen Kinder Weslie, Maddox und Zaia versuchen seither mit dem schrecklichen Verlust klarzukommen – und dabei ist Ellen eine große Hilfe.

Wie Allison im Podcast "The Viall Files" erklärt, sei die ehemalige Chefin ihres verstorbenen Mannes stets für sie da: "Ellen war eine große Stütze für mich und ist es immer noch. Sie hatte immer so weise Worte für mich." Die 35-Jährige habe schöne Gespräche mit der Moderatorin geführt und mit ihr um Stephen getrauert. "Sie hat mir immer wirklich solide Ratschläge gegeben, für meine Zukunft, um alles durchzustehen und für meine Kinder. Sie ist einfach so liebevoll", schwärmt Allison.

Erst kürzlich musste die Profitänzerin einen sehr schweren Schritt gehen: Sie verkaufte das Haus, in dem sie mit Stephen bis zu seinem Tod gelebt hat und zog in ein neues. Zwar fiel ihr dies nicht leicht, doch es habe sich "wie ein frischer Wind angefühlt." Im Interview mit People betonte Allison: "[Das Haus] hat so eine tolle Energie, und jeder hat das Gefühl, dass er hier atmen kann. Es ist wunderschön, es fühlt sich an wie ein neues Wir."

