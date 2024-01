Seltenheit: Henry Cavill und Natalie gemeinsam auf Event

Das bekommen die Fans nicht oft zu sehen! Bereits seit 2021 gehen Henry Cavill (40) und Natalie Viscuso gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe halten der Schauspieler und seine Liebste jedoch überwiegend privat. Nur selten sieht man die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit. Vor wenigen Tagen machte das Paar aber eine Ausnahme. Henry und Natalie zeigten sich gemeinsam auf einer Filmpremiere!

Das Liebespaar besuchte die Premiere zu Henrys neuem Film "Argylle" in Seoul. Arm in Arm posierten der "Superman"-Darsteller und die Filmproduzentin für die wartenden Fotografen. Dabei schienen die beiden ziemlich gut gelaunt zu sein – immer wieder steckten sie die Köpfe zusammen und kicherten. Bevor Natalie den roten Teppich vorzeitig verließ, um Henry mit seinen Filmkollegen posieren zu lassen, drückte sie ihm noch einen dicken Kuss auf die Lippen.

Auch für die Fans nahm sich der "The Man from U.N.C.L.E."-Star ausgiebig Zeit. Lächelnd schrieb Henry einige Autogramme und knipste mehrere Erinnerungsfotos mit den wartenden Menschen, bevor er in den Kinosaal verschwand.

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso bei der Premiere von "Argylle" in Seoul 2024

Getty Images Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard und Henry Cavill bei der Premiere von "Argylle" in Seoul 2024

Getty Images Henry Cavill bei der Premiere von "Argylle" in Seoul 2024

