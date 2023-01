Seltenheit: Henry Cavill und Natalie Hand in Hand gesichtet!

Dieses Hollywood-Paar hat man schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Henry Cavill (39) und Natalie Viscuso gehen seit fast zwei Jahren gemeinsam durch das Leben. Gemeinsame Auftritte zählen bei den beiden eher zu einer Seltenheit, so feierte sie erst im vergangenen Oktober ihr Debüt auf dem roten Teppich. Umso mehr dürfen sich die Fans nun über diese Schnappschüsse freuen: Henry und Natalie wurden Hand in Hand in Los Angeles gesichtet.

Paparazzi-Bilder, die DailyMail vorliegen, zeigen, wie der "Men of Steel"-Darsteller und die Filmproduzentin gemeinsam ein Restaurant in Beverly Hills verlassen und total verliebt durch die Straßen schlendern. Für ihr Dinner-Date setzten die Turteltauben auf dunkle Looks: Die Beauty trug eine weite Hose, ein langärmliges Oberteil mit Rollkragen und hohen Schuhen. Ihre Begleitung wählte dagegen ein schwarzes Shirt mit einer gleichfarbigen Hose. In diesen Outfits spazierten sie unbekümmert und sichtlich glücklich Hand in Hand durch die Stadt.

Der letzte gemeinsame Schnappschuss, den Henry auf seinem Instagram-Profil geteilt hat, liegt schon rund neun Monate zurück: Im Mai 2022 hatte der Schauspieler ein Selfie von sich und Natalie in der Natur gepostet. Dieses Bild hatte er als Anlass genommen, um seine Community im Rahmen einer Lauf-Challenge ein Update zu geben.

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso im Dezember 2022

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso auf der Premiere von "Enola Holmes 2"

Instagram / henrycavill Natalie Viscuso und Henry Cavill

