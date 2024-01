So süß albern Natascha Ochsenknecht und Enkelin Snow herum

Der Kleinen zuliebe! Lange Zeit hatte sich Yeliz Koc (30) alleine um Töchterchen Snow (2) gesorgt – doch das ist offenbar Geschichte. Im Gegensatz zu Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (32), der wohl weiterhin keinen Kontakt zu seinem Sprössling haben möchte, bemüht sich der Rest der Familie um ein gutes Verhältnis zur kleinen Snow. Kürzlich besuchte Natascha Ochsenknecht (59) ihre Enkelin!

Auf Instagram kündigte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin das Familientreffen bereits einen Tag zuvor an. Ein paar Stunden später war es dann so weit – das Ochsenknecht-Oberhaupt traf in Hannover ein und sie verbrachten den Tag zusammen. Am Abend veröffentlichte die 59-jährige Oma ein Highlight des Spielbesuches im Netz. Auf dem Schnappschuss alberte das Model bei einem Ausflug in die Natur glücklich mit der Tochter ihres Sohnes herum.

Natascha besucht das Mutter-Kind-Duo wohl regelmäßig – allerdings nicht immer alleine. Mit dabei war auch schon ein Kamerateam, welches Aufnahmen für die dritte Staffel der Reality-TV-Show Diese Ochsenknechts gemacht hat. In der Serie wird Yeliz den Platz von Jimi einnehmen, der mittlerweile auch mit seiner Familie im Clinch liegt.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht mit ihrer Enkeltochter Snow Elanie Koc

Sky Deutschland / Stefanie Schumacher. "Diese Ochsenknechts"-Poster

