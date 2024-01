Was geht bei Olli Pocher und Cora? Djamila Rowe weiß es!

Die Dschungelkönigin weiß Bescheid! Heute feierte die diesjährige Dschungelcamp-Staffel ihren Auftakt. Und schon jetzt geht heiß her: Bevor Cora Schumacher (47) es in australischen Busch wagte, machten so einige Flirtgerüchte über sie und den Comedian Oliver Pocher (45) die Runde. Und tatsächlich: Im Gespräch mit ihren Mitcampern Twenty4Tim (23), Sarah Kern (55) und Lucy Diakovska (47) bestätigte die Rennfahrerin, mit Olli geschlafen zu haben. Doch ist es mehr als eine kurze Liaison? Djamila Rowe (56) meint, mehr zu wissen!

In "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" plaudert die noch amtierende Dschungelkönigin aus dem Nähkästchen. "Ich aus meiner Sicht würde sagen, das ist eine sexuelle Freundschaft plus. Ich glaube aber, dass sie mehr empfindet als Olli", so Djamila. Dass Cora das kleine Geheimnis mit Olli schon jetzt ihren Kontrahenten anvertraut hat, scheint die 56-Jährige nachvollziehen zu können: "Es war ein lang gehütetes Geheimnis, was sehr lange in ihr brodelte. Die Sache, die findet hinter verschlossenen Türen statt, das musste raus. Sie fühlt sich frei, es jetzt ausgesprochen zu haben."

Auch Jörg Kunze, der beste Freund der 47-Jährigen, äußert sich jetzt vor laufenden Kameras zu ihrem Flirt. "Sie kann machen, was sie will – sie ist erwachsen", erklärt er vor Ort im berüchtigten Hotel Versace. Ob Cora noch mehr über Olli auspacken wird, könne er aktuell noch nicht sagen: "Da warten wir mal."

