"Brutal": Rumer Willis und Töchterchen Louetta sind krank

Rumer Willis (35) und ihre Tochter liegen flach! Die Schauspielerin und ihr Partner Derek Richard Thomas durften im April 2023 ihr erstes Kind, die kleine Louetta, auf der Welt begrüßen. Seither geht die Tochter von Demi Moore (61) und Bruce Willis (68) in ihrer Rolle als Mama so richtig auf und teilt regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Nun hat es das Mama-Tochter-Duo allerdings erwischt: Rumer und Louetta sind krank.

In ihrer Instagram-Story gibt die 35-Jährige ein Gesundheitsupdate: "Ich habe mir den zweiten Virus des Jahres eingefangen und ich kann euch sagen, dass es brutal ist." Dazu teilt sie ein Selfie von sich und ihrer Tochter. Während Rumer ziemlich blass und angeschlagen im Bett liegt, liegt die kleine Louetta auf ihrer Mama – von ihr ist nur der Hinterkopf zu sehen.

Rumers kleine Tochter habe ihr Leben nachhaltig verändert. "Ich habe ein Menschenleben auf die Welt gebracht, habe eine Hausgeburt (ohne Medikamente) umgeben von meiner Familie erlebt.Ich navigierte eine neue Beziehung während und nach der Schwangerschaft, habe mich in die kleine Liebe meines Lebens Lou verliebt", schrieb sie auf Instagram. Sie habe zudem ihr Trauma der vergangenen Jahre geheilt, sodass es nicht an ihre Tochter übertragen werden könne.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Baby, August 2023

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta Isley

