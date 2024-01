Co-Parenting mit Tom Brady: Gisele Bündchen gibt Einblicke

Gisele Bündchen (43) ist ein international gefeiertes Topmodel. Nichtsdestotrotz hatte die gebürtige Brasilianerin in den vergangenen Jahren einiges mitmachen müssen: Der ehemalige Victoria's Secret-Engel und Tom Brady (46) machten 2022 ihr Ehe-Aus publik – die beiden waren 13 Jahre lang verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Doch wie läuft das Co-Parenting mit Ex Tom? Gisele gewährt einen seltenen Einblick in das Familienleben!

Im Interview mit Harper's Bazaar gesteht die 43-Jährige, dass sie mit ihrer Erziehung hin und wieder auf Ablehnung stößt: "Manchmal gibt es Widerstand, vor allem, weil sie jetzt in zwei verschiedenen Haushalten leben und es zwei verschiedene Wege gibt." Davon lasse sich Gisele aber nicht unterkriegen. "Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Kindern das schuldig bin, was meine Mutter mir beigebracht hat", erzählt die Laufstegschönheit.

Kritischen Stimmen, die während ihrer Trennung von dem NFL-Star laut wurden, schenkt Gisele keine Aufmerksamkeit. "Wenn ich mich davon beeinflussen lasse, werde ich niemals meine Wahrheit leben. Wenn man versucht, zu gefallen und akzeptiert zu werden [...] – dann wird man nie wirklich der sein, der man ist", stellt sie ebenfalls gegenüber Harper's Bazaar klar.

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren Kindern Vivian und Benjamin

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, Topmodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de