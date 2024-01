Drew Barrymore will endlich ihre Dating-Angst überwinden

Sie hat klare Vorsätze. Drew Barrymore (48) ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten Hollywoods. Die Schauspielerin ist jedoch nicht mehr nur in der Filmbranche unterwegs – seit September 2020 ist sie außerdem Moderatorin ihrer eigenen Show. Während es beruflich also kaum besser für die US-Amerikanerin laufen könnte, sieht es privat etwas anders aus. In der Vergangenheit hatte sie ihr Unbehagen zum Thema Dating geäußert. Doch damit ist nun Schluss: Drew will bei der Partnersuche fortan mutiger sein.

"Egal, wie sehr man jemals verletzt wurde, man darf nicht glauben, dass das die Zukunft ist", betont die 48-Jährige in der The Drew Barrymore Show und fügt hinzu: "Man muss mutig und davon überzeugt sein, dass jeder einzelne Umstand und jede einzelne Situation sich wahrscheinlich anders entwickeln wird." Diese neuen Erkenntnisse haben Drew nun wohl auch selbst die Augen geöffnet. Die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin hat darum auch einen ganz genauen Plan, was das Thema Dating in diesem Jahr betrifft: "Ich muss meine Angst überwinden."

Erst kürzlich nannte die Schauspielerin einen möglichen Grund für ihre aktuell weniger erfolgreiche Partnersuche. "Ich weiß übrigens nicht, was mit mir los ist, ich treffe nie einen Hetero-Mann, der mich anzieht, ich fühle mich nur zu homosexuellen Männern hingezogen. Was ist los mit mir?", scherzte sie, nachdem sie Magic Mike-Star Matt Bomer (46) in ihrer Show überraschend einen Kuss gegeben hatte.

Getty Images Drew Barrymore im Oktober 2022

Getty Images Drew Barrymore, Moderatorin

Getty Images Matt Bomer, Schauspieler

