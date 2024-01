Kendra Wilkinson wünscht sich besseres Leben für Tochter

Sie spricht Klartext. Kendra Wilkinson (38) wurde mit gerade 18 Jahren als Freundin des "Playboy"-Gründers Hugh Hefner (✝91) bekannt. Damals begleitete die Reality-Show "The Girls of the Playboy Mansion" ihre Beziehung auf Schritt und Tritt und machte die Blondine über Nacht zum TV-Sternchen. Doch hinterließ diese Zeit auch tiefe Wunden bei ihr. Inzwischen hat die Zweifachmama sich ganz von ihrer Vergangenheit entfernt. Dabei wurde ihr auch eins bewusst: Kendra will ihrer Tochter ein besseres Leben ermöglichen.

"Ich war jung, vergnügt und dumm", resümiert sie ihre damalige Beziehung im Gespräch mit People und fügt hinzu: "Ich habe es [danach] zutiefst bereut. Ich kam an den Punkt, an dem ich anfing, mich selbst zu hassen." Die 38-Jährige erinnert sich daran zurück, wie sehr sie bereits in jungen Jahren sexualisiert wurde. "Sex, Sex, Sex - das war alles, was ich kannte", gibt Kendra zu und betont, dass es vor allem ihrer Tochter anders ergehen soll. "Letztendlich möchte ich nicht, dass meine Tochter in jungen Jahren so sexualisiert wird", erklärt die Blondine deshalb abschließend.

Im Interview mit der US-amerikanischen Zeitschrift sprach Kendra auch über ihre Panikattacke und anschließenden Krankenhausaufenthalt im vergangenen Jahr. "Ich war am Ende meines Lebens und geriet in eine Psychose. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr stark genug war, um zu leben", verriet sie ganz offen und ehrlich.

Hank, Alijah und Kendra Wilkinson, Dezember 2022

Kendra Wilkinson und Hugh Hefner, 2006 in Hollywood

Kendra Wilkinson im Juni 2022

