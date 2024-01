Quengelei: Hat Cosimo "Reality Backpackers" unterschätzt?

So hat er sich das nicht vorgestellt! Cosimo Citiolo (42) ist derzeit bei Reality Backpackers zu sehen. In dem neuen Format müssen sich die teilnehmenden Promis richtig beweisen: In Zweier-Teams legen sie täglich erlebnisreiche Routen zurück, um wieder zu ihrem Startpunkt zu gelangen. Zusammen mit Melody Haase (29) stellt sich der "Checker von Neckar" dem Abenteuer, um am Ende das Preisgeld abzusahnen. Schon nach wenigen Tagen verlässt Cosimo aber die Motivation.

Die Realitystars sind schon seit einigen Tagen auf dem Weg zurück in die Dschungel-Villa. Während Teamkollegin Melody voller Tatendrang zum nächsten Zwischenziel vorprescht, trottet Cosimo nur so hinterher: "Warum habe ich mir das angetan? Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr Geld verlangt!" Die Beauty ist von ihrem Teampartner sichtlich genervt. Im Einzelinterview lässt sie anklingen: "Wenn es jetzt noch so tagelang weitergeht, hoffe ich nicht, dass es noch kracht!"

Dabei drohte bereits eine Situation zwischen dem 42-Jährigen und einer anderen Kandidatin zu eskalieren. Schon vor Beginn der Reise macht der Stuttgarter seinem Ärger Luft, als er seine einstige Dschungelcamp-Mitbewohnerin Cecilia Asoro erblickt: "Für mich kann niemand Schlimmeres reinkommen!"

Anzeige

Seven.One / Joyn Cosimo Citiolo und Melody Haase bei "Reality Backpackers"

Anzeige

Joyn Luis Tinderking und Cecilia Asoro bei "Reality Backpackers"

Anzeige

Joyn / Richard Hübner Cecilia Asoro bei "Reality Backpackers"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de