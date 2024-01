Royals fallen aus: Prinz Harry wäre eine gute Unterstützung!

Wird er zurückkehren? In den vergangenen Tagen sorgte das britische Königshaus für vermehrte Schlagzeilen, da Kate (42) eine geplante Bauchoperation durchführen ließ und auch König Charles (75) wird sich aufgrund eines Eingriffs an der Prostata bald im Krankenhaus befinden. Daher könnte William (41) sicher die Hilfe von seinem Bruder gebrauchen: Wird Harry (39) seiner Familie während der Genesungszeit von Kate und Charles unter die Arme greifen?

Das merkt der königliche Berichterstatter Michael Cole im Gespräch mit BBC an. "Harry kann gut mit Worten umgehen, er ist sehr aufrichtig in dem, was er tut und er könnte jetzt einspringen, um seinem Vater und Bruder zu helfen, um da zu sein!", erklärt der Korrespondent und fügt hinzu: "Prinz William schraubt seinen Terminplan zurück, damit er in dieser schwierigen Zeit bei seiner Frau sein und sich um seine Kinder kümmern kann. Es wäre also gut, wenn Harry die Familie unterstützen würde!"

Ob der Sohn des Königs in seine Heimat zurückkehre, stehe noch nicht fest. Michael ist sich aber sicher, dass Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) "die Chance hätten, dadurch zu glänzen, dass sie die Lücke füllen würden". Und der Sprecher glaubt, dass das britische Volk begeistert sei, wenn das Paar zur Unterstützung nach Großbritannien komme.

Getty Images König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry spazieren, 2018

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry im Dezember 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

