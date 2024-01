So verliebt: Jeremy Allen White und Rosalía turteln erneut!

Sie können kaum noch die Finger voneinander lassen! Nachdem sich Jeremy Allen White (32) im Mai des vergangenen Jahres von seiner Frau Addison Timlin getrennt hatte, wurden ihm so einige Flirts mit berühmten Ladys nachgesagt. Seit einigen Wochen scheint der "Shameless"-Star nun mit Rosalía (31) anzubandeln. Immer wieder werden die zwei zusammen beim Turteln und Knutschen gesichtet. Jetzt zeigen sich Jeremy und Rosalía mal wieder total verliebt!

Am Donnerstag unternahmen der Schauspieler und die 31-Jährige einen kleinen Wanderausflug zu zweit. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden in legerer Sportkleidung in Los Angeles. Ganz entspannt laufen sie durch die Straßen und wirken dabei total happy. Immer wieder schauen sie sich vernarrt an und halten Händchen. Auf einem besonders süßen Schnappschuss legt Jeremy liebevoll seine Hände um Rosalías Hals und gibt ihr einen leidenschaftlichen Kuss.

Die zwei scheinen momentan jede freie Minute miteinander zu verbringen. Erst am Sonntag waren sie zusammen abgelichtet worden – und hatten einen äußerst vertrauten Eindruck gemacht, wie auf Bildern von TMZ zu erkennen ist: Eng umschlungen lehnen Jeremy und Rosalía an einem Auto und knutschen ungeniert miteinander herum.

