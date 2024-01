Top oder Flop? So meistern Kim und Tim die Dschungelprüfung

Wie viele Sterne können die beiden für das Team sammeln? Vor wenigen Tagen zogen die diesjährigen Stars und Sternchen ins Dschungelcamp ein. Dort mussten sie auch schon die ersten Challenges meistern. In die heutige Prüfung wählten die Zuschauer Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23). Die beiden Netzbekanntheiten müssen sich in dem Test "Quarterscheck" einigen widerlichen Herausforderungen stellen. So schneiden die Dschungelcamper ab!

In der Prüfung werden Kim und Tim direkt mit allem konfrontiert, was der australische Busch zu bieten hat. Egal ob Schleim von Gedärmen, Krabbeltieren in den Klamotten oder leckeren Delikatessen – die Stars müssen sich beweisen! Am Ende konnten Kim und Tim fünf von 12 möglichen Sterne für das Camp sichern. Was die anderen Promis wohl dazu sagen werden?

Auf X sammeln sich dazu bereits die ersten Kommentare der Dschungel-Fans. Einer schreibt: "Mir tun die Tiere mehr leid als die beiden. Das Gekreische ist ja schlimm." Ein anderer User ist vor allem von der Leistung einer Camperin begeistert: "Kim liefert echt ab. Respekt." Die Challenge an sich kommt im Netz weniger gut an: "Ich finde die Prüfung einfach übertrieben, es macht keinen Spaß zuzuschauen."

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Twenty4Tim und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Kim Virginia Hartung und Twenty4Tim im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Kim Virginia Hartung und Twenty4Tim im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de