Das war nichts: "Are You the One?"-Cast gewinnt kein Geld!

So haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten von Are You The One? das sicher nicht vorgestellt! 20 Folgen lang versuchten die flirtwütigen Singles, in der Realityshow ihr Perfect Match, das perfekte Gegenstück, zu finden. Im Finale winkten 220.000 Euro – wenn denn jedes Paar sich richtig zusammengefunden hat. Doch der diesjährige "Are You The One?"-Cast hat es wohl nicht so mit dem Kombinieren und versagt kläglich...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de