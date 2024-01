Nicht Schluss: "Are You The One?"-Ryan und Jana kuscheln!

Sie näher sich wieder an! Ryan Wöhrl ist ein Teilnehmer der aktuellen Are You The One?-Staffel. Bei dieser versucht er, die große Liebe zu finden. Und das sorgt für ein ganz schönes Gefühlschaos bei den Teilnehmern. Erst kürzlich kam der Sonnyboy nämlich Sina Elisa näher, aber nun genießt er die Zweisamkeit mit einer anderen Dame: Jana und Ryan kuscheln zärtlich miteinander!

Aufgrund des Flirts von Sina und Ryan fühlt sich Jana unwohl – und das fällt dem Casanova auf! "Darf ich dich in den Arm nehmen?", fragt er die 25-Jährige und kuschelt sich dann liebevoll an sie. Dabei tauschen die beiden sanfte Küsse aus. Und das freut nicht nur Jana, sondern auch Ryan. "Ich bin jedenfalls wieder happy!", äußert er sich.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass die beiden kuscheln. So turtelten Ryan und Jana bereits zuvor miteinander im Bett – und dabei kam es sogar fast zum Kuss. Jana wollte es zu diesem Zeitpunkt jedoch langsam angehen lassen und zunächst beobachten wie sich "das Ganze entwickelt", bevor sie den nächsten Schritt mit dem Hottie wagt.

Instagram / sinaelisa__ "Love Island"-Kandidatin Sina

Instagram / janakl__ Jana Klein, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, "Are You The One"-Kandidat

