Nach Angriff: Charlie Sheens Nachbarin ist auf Bewährung

Ob er jetzt endlich aufatmen kann? Im vergangenen Jahr hatten schockierenden Neuigkeiten die Runde gemacht: In das Haus von Charlie Sheen (58) war seine Nachbarin Electra Schrock eingedrungen und hatte ihn angegriffen. Der Schauspieler selbst erholte sich zu diesem Zeitpunkt von einem medizinischen Eingriff. Daraufhin wurde Charlies Nachbarin wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Monate nach dem Vorfall hat das zuständige Gericht nun ein Urteil gefällt.

Das berichtet jetzt unter anderem Deadline. Demnach erhielt Charlies Nachbarin eine zweijährige Bewährungsstrafe mit einer Auflage, 90 bis 120 Tage lang an einem stationären Behandlungsprogramm für Drogenmissbrauch teilzunehmen. Zudem verhängte das Gericht eine strafrechtliche Schutzanordnung, die es Electra untersagt, Kontakt zu dem Two and a half Men-Star aufzunehmen. Charlie selbst äußerte sich noch nicht zu dem Urteil.

Eine Quelle verriet bereits, wie sehr der 58-Jährige unter dem Angriff seiner Nachbarin litt. "Er hat einfach auf ein Klopfen hin die Tür geöffnet. Er wusste nicht, wer hinter der Tür war und wurde dann angegriffen. Es war sehr beängstigend für ihn und er war aufgewühlt", so der Informant gegenüber Us Weekly.

Getty Images Charlie Sheen im Dezember 2019

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Getty Images Charlie Sheen im Mai 2023 in Nashville

