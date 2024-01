Nach Anklage: Jenelle Evans hat wieder Kontakt zu Sohn Jace!

In den vergangenen Monaten waren erschreckende Details aus dem Familienleben von Jenelle Evans (32) bekannt geworden: Ihr Sohn Jace büxte öfter von zu Hause aus und erhob schwere Vorwürfe gegen seinen Stiefvater David Eason: Der TV-Star soll den 14-Jährigen angegriffen haben und wurde daher angeklagt. Nachdem auch Jenelle längere Zeit keinen Kontakt zu Jace gehabt hatte, sollen die beiden sich nun wieder annähern!

Laut einer geheimen Quelle, die sich gegenüber OK! äußerte, hatte Jace zunächst überredet werden müssen, bevor er in ein Treffen mit seiner Mutter einwilligte: "Zuerst kam Jenelle zu Besuch und Jace wollte nicht mit ihr reden, aber ihm wurde gesagt, dass es wichtig sei, eine Beziehung zu seiner Mutter zu haben, also reden sie jetzt miteinander, wenn sie ihn besucht." Die Teen Mom-Bekanntheit besuche den Teenager regelmäßig: "Sie hat ihn sogar zu Weihnachten gesehen", so der Insider.

Ein Happy End scheint derzeit nicht in Sicht. "Jace wird nie wieder zu Jenelle nach Hause gehen, nicht so lange David dort ist", verriet ein Insider im Gespräch mit US Sun. Die jüngeren Kinder Ensley und Kaiser sollen jedoch bei dem Paar bleiben dürfen.

Getty Images Jenelle Evans und David Eason 2019 in New York

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im September 2023

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Bekanntheit

