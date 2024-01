Weiteres Indiz: Kommt Herzogin Meghan zu "Suits" zurück?

Kehrt Herzogin Meghan (42) zu ihren Anfängen zurück? Die US-Amerikanerin ist vielen heutzutage als Frau von Prinz Harry (39) bekannt. Aber schon vorher war sie als Schauspielerin sehr erfolgreich: In der Serie Suits spielte sie die ambitionierte Anwaltsgehilfin Rachel Zane. Zurzeit soll ein Spin-off der Show in Planung sein – ob Meghan wieder dabei ist, ist ungewiss. Nun gibt es aber einen neuen Hinweis, dass sie eine Rolle in "Suits" bekommen könnte!

Der Schöpfer der Serie, Aaron Korsh, hat für das Spin-off ein ganz neues Drehbuch geschrieben. Dieses Mal spielt die Handlung in einer Anwaltskanzlei in Hollywood. Eine Rolle scheint dabei wie für Meghan geschaffen zu sein: Die Figur Erica, eine zielstrebige Kalifornierin in ihren 30ern, die "schlauer als alle anderen" ist und auf ihre Karriere fokussiert ist. Auf Meghans frühere Rolle Rachel passt diese Beschreibung ebenfalls sehr gut.

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob das Spin-off mit anderen Stars aus "Suits" besetzt wird. Patrick J. Adams (42), der die Hauptrolle gespielt hat, wäre jedenfalls nicht abgeneigt, auch gemeinsam mit Meghan zurückzukehren. "Ja, ja, let's go, ich würde es machen! Ich bin bereit für Mike und Rachel", meinte der Schauspieler gegenüber Mirror.

Herzogin Meghan im Januar 2016

Herzogin Meghan, Schauspielerin

Patrick J. Adams und Herzogin Meghan

