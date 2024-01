Dschungel-Zoff mit Sarah: Schießt sich Felix so ins Aus?

Felix von Jascheroff (41) kommt bisher nicht allzu gut im Dschungelcamp an! Der GZSZ-Star sitzt mit Twenty4tim (23), David Odonkor (39) und Co. am Lagerfeuer in Australien und kämpft um die heißbegehrte Krone. Schnell kristallisierte sich heraus, dass der Schauspieler gerne den Überblick über alles hat und allmählich die Rolle des Campdaddys einnimmt. Dadurch entfachte ein kleiner Zoff mit Sarah Kern (55) – schießt sich Felix somit ins Aus?

In der heutigen Folge geraten Sarah und Felix aneinander – denn die Designerin denkt, dass er sie nicht wirklich mag. Weil der Synchronsprecher dann auch noch Lucy Diakovska (47) nach der Wäsche fragt und nicht die Campchefin Sarah, eskaliert es! "Warum fragst du mich nicht, wenn du etwas wissen möchtest. Ich bin jetzt die Teamleitung", stellt die Blondine ihn zur Rede. Beleidigt verlässt sie die Campmitte und schüttelt den Kopf: "Was schüttelst du denn den Kopf? Was ist dein Problem?", ruft Felix ihr dann hinterher.

Auf X verstehen die meisten User den Berliner nicht und sind tatsächlich genervt von ihm. "Felix ist so ein Unsympath" und "Wäre ich im Camp, würde ich mich wahrscheinlich von Felix immer getriggert fühlen. Irgendwie regt der mich nur auf" oder "Irgendwie nervt mich Felix gerade echt mehr als Sarah", lauten einige Postings. Nur wenige sind eher auf seiner Seite und meinen, dass Sarah nur Probleme suche.

Anzeige

RTL Felix von Jascheroff und Sarah Kern im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

Anzeige

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

Anzeige

Wie würdet ihr das Verhalten von Felix von Jascheroff im Dschungelcamp beschreiben? Er ist unterhaltsam! Er ist anstrengend! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de