Flirtete Christian Düren wirklich mit diesen Promidamen?

Was ist dran an Oliver Pochers (45) Behauptungen? Seine Ex-Frau Amira (31) wurde knutschend mit Christian Düren (33) gesichtet – das nimmt der Comedian zum Anlass, um heftig gegen den Moderator zu schießen. Christian sei ein "Restef*cker", denn er mache sich nach deren Trennungen immer wieder an prominente Frauen ran – unter anderem an Charlotte Würdig (45) und Cathy Hummels (35). Jetzt beziehen die Frauen Stellung dazu!

"Wir haben mal gesnackt, aber es wurde keine Hauptspeise draus. Wir kennen uns sehr gut, verstehen uns gut", erklärt Charlotte Bild. Olli hatte also schon mal damit recht, dass Christian und die Ex-Frau von Sido (43) flirteten – wie sieht es da bei Cathy aus? Auch sie stand mal mit dem "taff"-Star in Kontakt! "Wir haben uns nie getroffen", stellt die einstige Ehefrau von Mats Hummels (35) allerdings klar.

Mit Charlotte und Cathy hatte es für Christian also nicht geklappt – bei Amira sieht es aktuell aber sehr gut aus! Freunde bestätigten, dass die beiden total verknallt ineinander sind und sich unbedingt wiedersehen wollen. Es handele sich also nicht nur um einen heißen Urlaubsflirt.

Anzeige

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

Anzeige

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, August 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



