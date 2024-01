Ken ja, Barbie nein: Margot Robbie ist nicht Oscar-nominiert

Das hat niemand kommen sehen. 2023 sorgte vor allem ein Film für ordentlich Gesprächsstoff bei Kinogängern: die Realverfilmung von Barbie. In den Hauptrollen begeisterten damals Ryan Gosling (43) und Margot Robbie (33) das Publikum. Doch scheint einer der beiden wohl eine weniger glanzvolle Leistung als der andere hingelegt zu haben – zumindest wenn es nach der Jury der diesjährigen Academy Awards geht. "Barbie" beschert Margot überraschend keine Oscar-Nominierung.

Nach der Bekanntgabe der diesjährigen Nominierten wird sich so manch ein Star Hollywoods die Hände gerieben haben – ausgenommen von einer. Denn für ihre Verkörperung der Kultpuppe Barbie im gleichnamigen Film geht Margot leer aus. Obwohl die Realverfilmung der umsatzstärkste Streifen des vergangenen Jahres war, wurden letztlich nur Ken-Darsteller Ryan Gosling und Nebendarstellerin America Ferrera (39) für ihre Leistungen anerkannt. Doch damit nicht genug, denn auch Greta Gerwig (40) schaffte es nicht unter die Nominierten in der Kategorie "Beste Regie".

Im Netz machten einige User ihrer Erschütterung über die Oscar-Nominierten Luft. Auf X heißt es da unter anderem "Was soll der Scheiß?" und "Sie haben wirklich den Sinn des Films verfehlt." Doch sorgt bei den Fans des Filmes vor allem eins für Aufsehen: "Ryan Gosling ist also für seine Rolle als Ken nominiert, aber Margot Robbie nicht als Barbie... in Barbie."

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie, 2023

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de