Oberhaupt der Kirche: Wird Prinz William den Titel annehmen?

Bricht er mit einer Tradition? Seit rund 500 Jahren werden die britischen Monarchen bei ihrer Krönung auch zum Oberhaupt der Kirche von England. Sie können in ihrer Rolle als Verteidiger des Glaubens Mitglieder des Priesterstandes ernennen. Doch anders als sein Vater, König Charles III. (75) soll Thronfolger Prinz William (41) nicht gläubig sein – schlägt er den Titel womöglich aus?

"Er respektiert die Institutionen sehr, aber er fühlt sich in einem religiösen Umfeld instinktiv nicht wohl", verrät der Royal-Experte Robert Hardman in seiner neuen Biografie "Charles III: New King. New Court". William soll des Weiteren kein regelmäßiger Kirchengänger sein: "Er geht nicht jeden Sonntag in die Kirche […]. Er geht vielleicht an Weihnachten und Ostern, aber das wars dann auch schon." Daher soll in den royalen Kreisen spekuliert werden, ob der Kronprinz den Titel als oberster Statthalter der Kirche von England annehmen wird.

Dass König Charles, ähnlich wie die ehemalige Königin Margrethe von Dänemark (83) zugunsten seines Sohnes bald abdanken wird, soll keine Option sein. William selbst wünsche sich keinen Rücktritt des Monarchen. Allerdings solle sich der Kronprinz laut GB News mehr Verantwortung erhoffen: "Natürlich erwartet William, dass er im Laufe der Jahre mehr Einfluss und Kontrolle erhält."

Getty Images Prinz William, 2023

Getty Images Prinz William am Britannia Royal Naval College im Dezember 2023

Getty Images Prinz Charles und Prinz William im November 2021

