So fühlte sich Lucy Hale während der zwei Jahre ohne Alkohol

Sie gewährt einen ehrlichen Einblick. Lucy Hale (34) hatte zu Beginn des vergangenen Jahres stolz verkündet, dass sie nach vielen Jahren der Alkoholsucht bereits seit einem Jahr trocken sei. Anfang Januar konnte der Pretty Little Liars-Star seinen Fans mitteilen, dass sie nun schon das zweite Jahre ohne einen Tropfen ausgekommen sei – heute sieht sie das Trockenwerden als ihr größtes Geschenk. Jetzt erzählt Lucy, wie es ihr über die Jahre erging.

Mit der Entscheidung, der Alkoholsucht zu entkommen, veränderte sich für die Schauspielerin einiges, wie sie in der "The Drew Barrymore Show" zugibt: "Ich habe das Gefühl, dass ich im ersten Jahr dachte: 'Okay, bleib sicher, bleib zu Hause'. Bestimmte Elemente meines Lebens fielen weg, neue Leute traten in mein Leben." Im zweiten Jahr habe die Teen Choice Awards-Gewinnerin jedoch gelernt, dass sie Spaß daran habe, weil sie diesen für sich neu definierte. Von da an sei sie wieder zu Veranstaltungen oder in Restaurants gegangen – "Ich habe mich vor nichts gedrückt", erzählt Lucy stolz.

In dem "Call Her Daddy"-Podcast verriet die 34-Jährige im November, dass sie aufgrund ihrer Alkoholkrankheit im Alter von nur zwölf Jahren einen heftigen Blackout erlebte. "Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, ich habe mich übergeben, mir wurde sehr schlecht", berichtete sie Alex Cooper. Über ihr Verhalten sei sie im Anschluss sehr verzweifelt gewesen.

Getty Images Lucy Hale beim The Little Market's International Women's Day Luncheon, 2022

Instagram / lucyhale Lucy Hale im Dezember 2022

Getty Images Lucy Hale auf der New York Fashion Week, 2021

