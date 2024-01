Zum Geburtstag: Kelly Roland teilt süße Fotos mit Sohn Noah

Drei Jahre ist die Geburt nun schon wieder her! Kelly Rowland (42) und ihr Ehemann Tim Weatherspoon hatten in ihrer Ehe bereits zwei Kinder willkommen geheißen. Sohnemann Titan wurde 2014 geboren und 2021 erblickte sein kleiner Bruder das Licht der Welt. Seitdem gehen sie als vierköpfige Familie durchs Leben und lassen ihre Fans im Netz an ihrem Alltag teilhaben. Nun teilt das ehemalige Destiny's Child-Mitglied einen süßen Einblick von Noahs großem Tag. Der Kleine feierte schon seinen dritten Geburtstag!

Auf ihrem Instagram-Account postet die Mama eine Bilderreihe mit schönen Erinnerungen. Auf denen sieht man Noah mit Titan am Klavier, auf dem Schoß seines Papas oder einfach süß in die Kamera blickend, während er einen Rosenstrauß in der Hand hält. Zusätzlich teilt sie ein Video, in dem der kleine Goldschatz seiner Mama eine gebastelte Blume schenkt – dafür bekommt er von Kelly eine feste Umarmung und einen Bussy. "Mein liebster zweitgeborener Sohn! Dein Lächeln leuchtet überall, wohin du gehst! Du hast so viel Licht in diese Welt gebracht, in unsere Welt, in unsere Familie!", lauten die rührenden Worte an Noah. Sie liebe ihn für immer und ewig.

Im vergangenen Dezember durfte der Dreijährige seine Mama auf dem roten Teppich begleiten. Auf der Premiere des Films Wonka ließen sich die zwei stilvoll in schwarzen Outfits mit weißen Akzenten ablichten – beide setzten ihr glücklichstes Lächeln auf.

Instagram / kellyrowland Kelly Rowlands Mann Tim und ihre gemeinsamen Söhne

Instagram / kellyrowland Noah Jon, Sohn von Kelly Rowland und Tim Weatherspoon

Getty Images Kelly Rowland und ihr Sohn im Dezember 2023

