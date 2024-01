"Nerviges Benehmen": Hotel erteilt Britney Spears Hausverbot

Damit hat sie sicherlich nicht gerechnet! Seit dem Ende ihrer Vormundschaft im Jahr 2021 genießt Britney Spears (42) ihr Leben in vollen Zügen. Regelmäßig verreist die Sängerin an die schönsten Orte der Welt und gönnt sich Luxusaufenthalte in angesagten Hotels. Doch ein Resort kann die zweifache Mutter wohl zukünftig von ihrer Liste streichen. Ein Hotel soll Britney nun Hausverbot erteilt haben!

Das behauptet ein Insider gegenüber US Sun. Laut der Quelle sollen sich mehrere Hotelgäste eines exklusiven Fünf-Sterne-Hotels über Britney beschwert haben. "Einige Gäste haben sich darüber beschwert, dass sie oben ohne am Pool sitzt und ihnen damit Unbehagen bereitet. Außerdem ist ihr Benehmen oft seltsam und nervig", will der Informant wissen. Somit habe das Personal keine andere Wahl gehabt, als dem Popstar Hausverbot zu erteilen.

Dass sich Britney gerne mal freizügig zeigt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Erst vor wenigen Tagen teilte die Sängerin ein Nacktbild von sich am Strand via Instagram. Ihren Po und ihre Brüste bedeckte die "Toxic"-Interpretin dabei nur mit Diamanten-Emojis.

